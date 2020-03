Hoe Senna bij de opening van de Nürburgring zijn ongekende klasse liet zien

Op de deelnemerslijst van deze demorace – met identieke Mercedes 190E-bolides – prijkten grote namen als die van Niki Lauda, Alain Prost en Stirling Moss. Iets verderop het lijstje kwamen toeschouwers ook de naam van ene Ayrton Senna tegen. De Braziliaan gold weliswaar als groot talent, maar had op dat moment nog maar drie Formule 1-starts achter zijn naam staan. Alhoewel Senna geen kans onbenut liet om te laten zien uit welk racehout hij was gesneden, werd hij op dit sterrenbal toch geacht om zich te schikken in de rol van figurant. Een deelnemer die men in de wielrennerij oneerbiedig ‘pelotonvulling’ zou noemen.

Sterker nog, Senna zou in dit stadium van zijn carrière nog helemaal niet kunnen deelnemen. Emerson Fittipaldi was de gedroomde kandidaat, maar hij moest afzeggen vanwege de Indy 500. Mercedes-marketingman Gerd Kremer kwam in zijn zoektocht naar een vervanger uit bij Senna, die hij een jaar eerder tijdens een Britse Formule 3-race had ontmoet. De Braziliaanse jongeling werd ingevlogen en mocht op het vliegveld instappen bij Alain Prost, nota bene zijn toekomstige F1-rivaal. De vluchten van beide heren verschilden maar een kwartier en Prost had de beschikking over een auto, waardoor een carpoolrit - op verzoek van Mercedes - al snel geregeld was.

Het was de eerste keer dat beide (latere) kemphanen de kans kregen om langdurig met elkaar te praten en elkaar te leren kennen. “Maar hij zei niet veel”, herinnert Prost zich. “Hij leek vooral onder de indruk omdat ik zo snel reed op de Duitse Autobahn. Toch was het wel leuk en bleven we de eerste dagen veel bij elkaar in de buurt. Dat was ook omdat hij nog niemand kende.” Dit ‘dicht bij elkaar blijven’ gold overigens ook op het nieuwe asfalt van de Nürburgring Grand Prix-Strecke. Beide heren toonden zich snel en extreem gebrand tijdens de vrije training en kwalificatie, waarin Prost Senna uiteindelijk net verschalkte voor pole-position.

Tot zover alle Gemütlichkeit in de Eifel. Tijdens de race gooide Senna namelijk alle schroom en de verwachtingen van een gemoedelijk ritje van zich af. “Nog voordat de vlag viel, reed hij al weg. Dat was het eerste moment waarop ik dacht: ‘Shit, ik moet oppassen voor deze jongen’”, leerde Prost in dat weekend ook de andere – spijkerharde en gedreven – kant van Senna kennen. Dit ging vrolijk verder op weg naar de eerste bocht. Volgens Prost dwong Senna hem van de baan, waarna de toenmalige vicewereldkampioen in contact kwam met Elio de Angelis. De TV-beelden bieden helaas geen uitsluitsel over de exacte toedracht, aangezien de regie op dat moment nog alle aandacht had voor een uit de hand gelopen speech van Rijnland-Palts president Bernhard Vogel.

Het voorval maakte de gevestigde orde in ieder geval wel duidelijk dat de er met deze rookie uit São Paulo bepaald niet te sollen viel. Waar James Hunt het hele spektakel niet echt serieus nam en meer op het gras dan op het asfalt te vinden was, zette Senna vastberaden zijn tanden in het stuur van de Mercedes 190E. Hij greep na het bovenstaande incident de leiding en gaf geen krimp meer. De overige kanonnen zagen hem pas aan de finish weer terug. De ‘feestelijke en ludieke opening’ was daarmee verstierd. En het maakte aan alle aanwezige coureurs en volgers twee dingen duidelijk: allereerst dat Senna over een karrenvracht aan talent beschikte en ten tweede dat hij met het vizier dicht nooit of te nimmer ook maar een centimeter ruimte zou geven. Spielerei was er simpelweg niet bij, nooit.

Deze twee conclusies trok John Surtees – wereldkampioen van 1964 – ook nadat Senna hem en zijn naaste belagers Lauda, Carlos Reutemann en Keke Rosberg achter zich had gelaten. “Ik was erg onder de indruk en heb daarna een bericht opgesteld: ‘Als je het team op orde wilt krijgen, dan moet je Ayrton Senna nemen.’ Dat bericht gaf ik vervolgens aan Enzo Ferrari.” Surtees wilde Senna dus onderbrengen bij zijn voormalig werkgever uit Maranello. Naast het talent was de Brit namelijk zeer onder de indruk van zijn mentaliteit. “Eigenlijk kwam iedereen daar alleen maar naartoe voor het bier. Het was een leuk uitstapje en met dank aan Mercedes kregen we ook nog eens een mooi weekend in Duitsland cadeau. Niemand maakte zich er verder echt druk over, behalve Senna.”

Dat laatste stootte de organisator van het spektakel – Mercedes – geweldig tegen de borst. Het Zuid-Duitse merk had op voorhand beloofd om de winnende auto permanent tentoon te stellen in hun fabriek. Mercedes hoopte vurig op winst van een voormalig wereldkampioen, zodat die naam fraai op de 190E kon prijken. In plaats daarvan ging een nog onbeduidende F3-kampioen met de zege aan de haal. Het kreeg de handen destijds niet op elkaar, al zal men de hele gang van zaken in retrospect wel kunnen waarderen. Deze demonstratie op de Nürburgring bleek namelijk de voorbode van een grandioze carrière. Senna groeide uit tot een autosportlegende van ongekende proporties en overschaduwde al zijn tegenstanders van die bewuste dag in 1984. Mercedes had zich eigenlijk geen betere winnaar kunnen wensen. De meester herschreef in de jaren daarna namelijk de geschiedenisboeken met zichzelf als glansrijke maar veel te vroeg overleden hoofdpersoon.

