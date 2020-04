Autosportwereld reageert op overlijden van Stirling Moss

Moss werd gezien als een van de beste coureurs die nooit een Formule 1-wereldtitel wist te winnen, hij werd tussen 1951 en 1961 maar liefst vier keer vice-kampioen. Moss won zestien Formule 1-races en schreef tal van andere grote evenementen op zijn naam, waaronder de Mille Miglia. Ook nadat zijn carrière in 1962 abrupt tot een eind kwam, bleef Moss een geliefde figuur in de paddock. Nadat zijn overlijden bekendgemaakt werd, verschenen er op social media dan ook tal van reacties van prominenten.

“De sport heeft vandaag niet alleen een icoon en een legende verloren, maar vooral een echte gentleman”, schreef Mercedes, het team waar Moss in 1955 voor reed, op Twitter: “Het team en de Mercedes Motorsport-familie hebben een goede vriend verloren. Sir Stirling, we missen je.”

“Ik heb het genoegen gehad om hem een paar keer kort te ontmoeten, maar dat was voor mij genoeg om te begrijpen waarom hij zo gerespecteerd is. Mijn gedachten zijn bij zijn familie”, schreef Williams F1-coureur George Russell.

Voormalig Grand Prix-coureur en Sky F1-commentator Martin Brundle schreef over Moss: “Hij was een bijzondere man. Hij overleefde het gevaarlijkste tijdperk van de motorsport en overleed vandaag op 90-jarige leeftijd. Hij had altijd geweldige verhalen te vertellen, het was een voorrecht hem gekend te hebben.”

FIA-president Jean Todt gaf op Twitter commentaar: “Het is een trieste dag. Stirling Moss heeft ons na een lang gevecht verlaten. Hij was een echte legende in de autosport en dat zal hij voor altijd blijven.”

“Het doet mij pijn te lezen over het overlijden van Sir Stirling Moss”, zei McLaren Racing-baas Zak Brown. “Een grootheid in de Formule 1, een veelzijdige coureur en een fabelachtige ambassadeur voor de Britse en internationale autosport. Mijn gedachten gaan uit naar zijn geliefden.”

Meer reacties op het overlijden van Stirling Moss