Deze motorsportevents in Nederland zijn afgelast door coronavirus

Na crisisoverleg tussen de Nederlandse overheid en het RIVM kwam men tot de beslissing om evenementen met meer dan 100 personen tot tenminste 31 maart aanstaande te verbieden. Daardoor zijn een groot aantal (inter)nationale auto- en motorsportevenementen afgelast of in ieder geval uitgesteld. Ook een heel aantal kleine evenementen is vanwege de maatregelen uitgesteld.

Afgelast auto- en motorsportevenementen in Nederland:

Datum Evenement 14/15 maart NK Karting in Berghem 14/15 maart Horneland Rally 14/15 maart ONK Sidecar & Quad Masters in Lochem 14 maart Stockcar- en bangerraces in Emmen 15 maart AutoMaxx Streetpower op Circuit Zandvoort 15 maart Ovalraces op het Midland Circuit in Lelystad 21 maart Zuiderzeerally in en nabij Emmeloord 22 maart Ovalraces in Ter Apel 29 maart Autocross in Langeveen 29 maart Dutch Masters of Motocross in Harfsen

*Het bovenstaande overzicht wordt bijgewerkt

**Ook een afgelasting melden? Laat het hieronder weten in de comments.