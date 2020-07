Promoted: Auto.nl opent ‘tijdelijke vestiging' voor OV-mijders in bushokje

Met de aanhoudende berichten rondom OV-mijders, wil auto.nl het makkelijker maken om alternatief vervoer aan te schaffen. Daarom opent het op 8 juli een ‘tijdelijke vestiging’ in een bushokje op het Rembrandtplein in Amsterdam. Reizigers kunnen op die manier vanuit het OV binnen een paar minuten een auto bestellen.

“Ondanks dat de meeste maatregelen voor reizen met het openbaar vervoer zijn opgeheven, zien we nog geen daling in de vraag naar auto’s. Mensen geven ondanks de versoepeling toch de voorkeur aan het comfort en veiligheid van een eigen auto,” aldus Martijn Bovée, General Manager van auto.nl. Het bedrijf dat als één van de eersten begon met de online verkoop van auto’s, baseert zich hierbij op de steeds maar stijgende vraag naar occasions. Alleen al in de maand mei nam de online verkoop hiervan met 93 procent toe ten opzichte van de maand ervoor, ook in juni houdt deze tendens aan met een 20 procent stijging. Dit zijn aanzienlijke toenames ten opzichte van januari, voordat de coronacrisis uitbrak. Nederlandse autobedrijven realiseerden in de maand mei de op één na de hoogste occasionverkoop ooit.

Bushokje wordt tijdelijke winkel

Uit recent onderzoek* van branchevereniging BOVAG blijkt dat ruim de helft van de OV-reizigers zullen kiezen voor alternatief vervoer. 57 procent daarvan geeft aan meer met de auto te gaan reizen. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag en het openbaar vervoer-verlaters gemakkelijk te maken ander vervoer te regelen, opent auto.nl een tijdelijke vestiging in een bushokje op het Rembrandtplein. Door middel van een groot touchscreen in het hokje, kunnen reizigers die wachten op het openbaar vervoer binnen enkele minuten een auto bestellen. Met deze ludieke actie wil het bedrijf een snel en gemakkelijk, al dan niet tijdelijk alternatief bieden voor reizen met de bus, metro, tram of trein. In maart hielp auto.nl met de actie #zorgheldenauto 700 zorgverleners al aan alternatief vervoer omdat zij wegens de aangepaste dienstregeling en besmettingsgevaar niet met het OV wensten te reizen. Het tijdelijke verkooppunt op het Rembrandtplein is tot 15 juli geopend.

* Markteffectonderzoek onder 1.185 consumenten in opdracht van BOVAG (juni 2020)