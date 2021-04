Autodromo Nazionale Monza gaat live met Motorsport.tv

Londen, 8 april 2021: Autodromo Nazionale Monza is het eerste circuit dat de handen ineenslaat met Motorsport.tv, het OTT-platform van Motorsport Network. De unieke Italiaanse omloop gaat op een eigen partnerkanaal livestreams van diverse evenementen uitzenden.

In het huidige klimaat is het voor fans nagenoeg onmogelijk om live aanwezig te zijn bij race-evenementen. Om toch tegemoet te komen aan de wensen van de fans, worden de voornaamste wedstrijden live uitgezonden op het nieuwe Autodromo Nazionale Monza-kanaal. Hier zijn livestreams te vinden van evenementen zoals de Ferrari Challenge Europe, GT World Challenge en de European Le Mans Series. Kijkers kunnen de races live volgen op hun smartphone, desktop en tablet.

Het kanaal wordt gevuld met een grote hoeveelheid video’s geproduceerd door de Autodromo Nazionale Monza om nieuwe kijkers kennis te laten maken met de legendarische baan, alvorens dit weekend de live verslaggeving begint met de openingsronde van de Ferrari Challenge Europe 2021. Gedurende het weekend kunnen de abonnees van Motorsport.tv live vier races vanaf de Temple of Speed bekijken, waarbij liefst 44 Ferrari’s 488 Challenge Evo de strijd met elkaar aan gaan.

Motorsport Network brengt met 56 miljoen maandelijkse bezoekers een nieuw publiek naar de actie op Monza. De samenwerking verhoogt de status van de raceklassen die actief zijn op het Italiaanse circuit door de actie voor te schotelen aan een wereldwijd publiek en Ferrari-fans van over de gehele wereld kennis te laten maken met nieuwe talenten.

De samenwerking met racecircuits betekent een nieuwe stap in de plannen van Motorsport Network voor het OTT-platform. Het Autodromo Nazionale Monza treedt met een eigen kanaal op Motorsport.tv in de voetsporen van het FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport en W Series.

In de zomer start de Motorsport.tv Live nieuwsdienst, die 24 uur per dag het laatste race- en automotivenieuws van over de gehele wereld zal presenteren.

Alessandra Zinno, Autodromo Nazionale Monza Managing Director: "Het kanaal van Autodromo Nazionale Monza op Motorsport.tv wordt een verzameling van de beste videocontent van de race-evenementen op de Temple of Speed. We hebben deze samenwerking opgestart om ons publiek ook op afstand te laten volgen wat er op de baan gebeurt, zeker in de periode dat fans nog niet aanwezig mogen zijn bij de wedstrijden. We zijn het eerste circuit in Italië dat een samenwerking aangaat met Motorsport.tv, waardoor we met onze content 56 miljoen kijkers per maand kunnen bereiken. Naast de clips die beschikbaar zijn op alle apparaten, waaronder smart tv’s, zenden we live races uit die op Monza georganiseerd worden en waarvoor het netwerk de rechten in handen heeft. Het kanaal wordt eveneens een waardevolle showcase voor alle klanten die evenementen organiseren op de Autodromo Nazionale Monza.”

Eric Gilbert, President Motorsport.tv: “Ik ben dolblij dat een historisch circuit als Autodromo Nazionale Monza zich bij het partnerprogramma van Motorsport.tv voegt. Sinds de lancering van deze partnerkanalen hebben vele fabrikanten, raceklassen en content creators zich bij ons gevoegd. Monza is het allereerste circuit en we zijn enthousiast over alle mogelijkheden die dit biedt. In 2022 viert Monza haar honderdste verjaardag. Motorsport.tv kan daar aanwezig zijn om deze eeuw aan racehistorie te vieren.”

Meer informatie:

Ravi Pankhania, Motorsport Network - Ravi.Pankhania@motorsport.com