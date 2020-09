Audi Sport lanceert eigen OTT-kanaal op Motorsport.tv

Londen, 24 september 2020 - Audi Sport, een van de meest succesvolle merken uit de recente historie van de racerij, is de volgende fabrikant die een geheel eigen kanaal start op Motorsport.tv, het digitale OTT-platform van Motorsport Network voor autosport en automotive.

Fans van Audi Sport krijgen al vanaf de 24 uur van de Nürburgring van aankomend weekend toegang tot unieke beelden van achter de schermen. Het merk staat met liefst negen wagens van Audi Sport Customer Racing aan de start: zeven Audi R8 LMS GT3-bolides, waarvan drie met fabrieksondersteuning en twee privéteams, een Audi R8 LMS GT4 en een Audi RS 3 LMS. Dit is allemaal te volgen via het nieuwe kanaal. Daarnaast volgt het kanaal de verrichtingen van de Audi-coureurs in de Formule E, DTM en andere events op de voet. Het biedt aan alle autosportenthousiastelingen en merkfanaten een unieke blik achter de schermen.

Met deze samenwerking breidt Audi Sport haar bereik uit in nieuwe gebieden middels Motorsport Network, dat maandelijks wereldwijd 56 miljoen bezoekers ontvangt. Daarnaast krijgt het Duitse merk toegang tot Motorsport Studios, het wereldwijde productie- en distributieplatform van Motorsport Network, om nieuwe digitale content te creëren en dat aan het gewenste publiek te tonen.

Audi heeft een lange en trotse traditie in de racerij met successen op Le Mans, Formule E, DTM, toerwagens, GT’s, rallysport en nog veel meer. De fabrikant voegt zich bij andere toonaangevende merken als Mercedes en NASCAR met een geheel eigen kanaal op Motorsport.tv.

Motorsport.tv is de toonaangevende partij voor merken, teams en stakeholders die in de digitale omgeving meer aan activatie willen doen. Motorsport.tv biedt jaarlijks meer dan 1.000 livestreams evenals hoogtepunten van races, eigen shows en documentaires over de racerij en auto’s. Er is een exclusief volledig archief van de 24 uur van Le Mans, een race die Audi Motorsport liefst dertien maal won.

Motorsport Studios biedt merken en content creators toegang tot een uitgebreid archief van mediacontent, waaronder meer dan 26 miljoen foto’s die teruggaan tot de eerste F1-race.

Stefan Moser, Audi Head of Motorsport Communications, zei: “We zijn blij met de opening van ons kanaal op Motorsport.tv. Dat biedt ons de kans om ons publiek en bereik verder te vergroten onder racefans over de gehele wereld. We kijken ernaar uit het succes van Audi Sport te delen. De 24 uur van de Nürburgring 2020 is de perfecte timing voor de lancering van het kanaal.”

James Allen, President, Motorsport Studios, zei: ”Vanaf dit weekend kunnen fans van het legendarische Audi Sport-merk met dit kanaal genieten van behind the scenes-actie en dichter bij de sport komen. Audi kan haar digitale verhalen delen met bestaande en nieuwe fans over de gehele wereld. De video’s kunnen bovendien embed worden via onze eigen Motorsport.tv player op onze racing platforms voor maximale distributie. Audi Sport is een schitterend merk binnen onze sport: denk aan Michele Mouton en de machtige quattro en Tom Kristensen als veelvoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans. Beide verhalen zijn vastgelegd in onze ‘Heroes’-documentaire.”