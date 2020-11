Antwoord op de belangrijkste vragen over Motorsport.com Nederland

Ik waardeer de website vanwege de betrouwbaarheid van het nieuws. Maar ik ben ook geïnteresseerd in de laatste geruchten, waar vind ik deze?

We houden niet zo van schreeuwerige titels, wilde geruchten van onbevestigde bronnen en quotes van dubieuze ‘experts’. Motorsport.com Nederland draait om betrouwbaar nieuws, gedegen analyses en informatie van onze experts en eigen journalisten in binnen- en buitenland. Uit ons onderzoek is gebleken dat onze lezers dat zeer waarderen, dus daar houden we natuurlijk aan vast.

Daarnaast zijn er ook veel fans die willen weten wat er in de marge van de Formule 1 speelt, welke opmerkelijke geruchten de ronde doen en wat er op social media gaande is. Daarom hebben we een speciale feature bedacht: het dagelijkse liveblog. Met korte berichten, afgewisseld met foto’s, video’s en social media-posts, houden we je de gehele dag op de hoogte van alles wat er speelt. Dat is dus niet alleen het laatste nieuws, maar ook de wat sappigere verhalen (terwijl onze journalisten ondertussen natuurlijk zoeken naar de waarheid achter deze geruchten).

Dit dagelijkse liveblog is van maandag tot en met vrijdag prominent aanwezig in de bovenste rij artikelen op onze homepage. Zo blijf je in één oogopslag de gehele dag volledig op de hoogte van de voornaamste verhalen uit de wereld der Formule 1.

Ik wil alleen het Formule 1-nieuws zien, kan dat?

Dat kan zeker. Motorsport.com Nederland biedt nieuws uit vrijwel alle raceklassen, maar via de pagina https://nl.motorsport.com/f1/ krijg je enkel het Formule 1-nieuws in beeld, zowel op mobiel als op je pc. Nog handiger is onze app voor iOS en Android. Daar zie je bovenin direct een tabblad ‘F1’.

Bovendien kan de app, als je dat wilt, ook notificaties geven bij belangrijk nieuws: Wint Verstappen een race? Hangt Hamilton zijn stuur aan de wilgen? Op die manier hoef je niets te missen. Om te voorkomen dat je pushnotificaties krijgt met kwalificatie- of raceverslagen waarvan je de uitslag nog niet wilt zien, hebben we een speciale Spoiler-optie ontwikkeld. Je ontvangt dan wel pushnotificaties maar met een speciale titel zonder daarin de uitslag of winnaar vermeld. Ander belangrijk nieuws dat los staat van de races krijg je dan wel direct te zien.

Waar vind ik meer informatie over de techniek van de Formule 1-wagens?

In de Formule 1 draait alles om snelheid. Elke honderdste tijdwinst kan van doorslaggevend belang zijn. Veel fans zijn daarom bovenmatig geïnteresseerd in de techniek van de bolides van vroeger en nu. Motorsport.com heeft enkele jaren geleden technisch illustrator en F1-expert Giorgio Piola aan boord gehaald. De Italiaanse journalist heeft sinds de Grand Prix van Monaco 1969 nagenoeg alle Grands Prix bijgewoond en is uitgegroeid tot een levende legende in de paddock. Zijn technische illustraties zijn van ongeëvenaard niveau en er gaat geen verandering aan een F1-bolide voorbij zonder dat hij ervan op de hoogte is.

Voor de liefhebbers van techniek en aerodynamica verwijzen we naar het Speciale Giorgio Piola-topic. Je vindt het laatste Tech-nieuws ook via het dropdown-menu van het kopje Formule 1 in de menubalk.

Kan ik reageren onder artikelen zonder Facebook-account?

We ontvingen de afgelopen periode regelmatig berichten van fans die graag deel wilden nemen aan de discussies onder artikelen maar geen Facebook-account hadden. Daarom zijn we overgestapt op een nieuw systeem. Je kunt eenvoudig een account aanmaken, zonder dat dat gekoppeld is aan social media.

Ik hoef alle reacties onder artikelen niet te zien, kan ik die uitschakelen?

Aan de andere kant van het spectrum zijn er fans die graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws maar geen behoefte hebben aan de comments onder een artikel. Ook aan hen hebben we gedacht. De reacties zijn niet zichtbaar. Via ‘Laad reacties’ worden de comments zichtbaar voor diegenen die graag meepraten over de sport en willen lezen wat anderen van het nieuws vinden.

Komen er meer foto’s beschikbaar?

Het aantal foto’s van de voornaamste kampioenschappen zal aanzienlijk toenemen. Tijdens een raceweekend komen er heel wat foto’s binnen, die eenvoudig te vinden zijn via de dropdown-menu’s in de menubalk van je favoriete kampioenschap. Gedurende het weekend wordt dit bijgehouden en komen er meer dan duizend foto’s beschikbaar. Dit geldt niet alleen voor de Formule 1 of MotoGP, maar ook voor klassen als IndyCar, DTM, MXGP en veel meer. Op dit moment staan er al meer dan 1,7 miljoen foto’s van allerlei kampioenschappen uit alle decennia online: https://nl.motorsport.com/filter/all/photos/

Blijft het handige overzicht met de tijden van de Formule 1 behouden?

Uit feedback van de lezers hebben we geconcludeerd dat een overzichtelijke tijdschema in het zijmenu zeer gewaardeerd wordt. Dit hebben we nog verder verbeterd en omgedoopt tot Race Hub. Hier vind je de sessietijden van de aankomende Formule 1-race. Gedurende het weekend wordt de content via de bolletjes achter de sessietijd aangevuld: al het nieuws over de sessie, de foto’s van de sessie en de uitslag. Onderaan vind je een directe link naar de uitslagen en de stand.

Het mooie van deze Race Hub is dat hij niet alleen werkt voor de Formule 1. Rechts bovenin kan je via het pijltje naar beneden ook kiezen voor andere kampioenschappen, zodat je alle tijdschema’s en content direct bij de hand hebt.

Waar kan ik de uitslagen vinden?

De uitslagen van de diverse kampioenschappen zijn snel en eenvoudig te vinden. Via het dropdownmenu in de bovenbalk kan je direct naar de uitslagen van bijvoorbeeld Formule 1, MotoGP, MXGP, IndyCar en meer. In de Race Hub staat een directe link, terwijl we op de homepage ook een widget in het zijmenu hebben met de uitslag van de voorbije Formule 1-race.

De Formule 1-uitslagen blijven bovendien niet beperkt tot enkel de sessies. Je vindt hier ook het overzicht met de snelste raceronden, de bandenhistorie en de pitstops. Bij de stand vind je ook het constructeurskampioenschap en de strafpunten die de coureurs achter hun naam hebben staan.

De website oogt wat druk, gaat daar verandering in komen?

We hebben de voorpagina al iets vereenvoudigd en samen met het technische team werken we momenteel aan een nieuwe update van enkele modules. Hierdoor wordt de voorpagina nog een stukje overzichtelijker. Zo zal bijvoorbeeld het blok ‘meer nieuws’ uit één kolom komen te bestaan in plaats van twee. Ook voeren we een aantal kleine wijzigingen door aan de artikel- en categoriepagina’s.

Heb je vragen over ons platform of wil je een suggestie delen? Aarzel niet om een ons een bericht te sturen via het contactformulier of naar nl.info@motorsport.com.