Wederom weinig verandering in toestand gezondheid Zanardi

Vrijdag werd Zanardi met spoed met een traumahelikopter naar het ziekenhuis van Siena gebracht. Tijdens een rit met zijn handbike door de regio Toscane kwam de voormalig Formule 1-coureur op de verkeerde weghelft terecht, waarna hij een frontale botsing had met een tegemoetkomende vrachtwagen. Uitwijkpogingen door de vrachtwagenchauffeur mochten daarbij niet baten. Zanardi werd bij aankomst in het ziekenhuis meteen geopereerd aan traumatisch hersenletsel. Ook liep hij bij het ongeluk zware verwondingen op aan zijn gezicht.

Zanardi heeft de operatie doorstaan, maar zijn toestand is volgens de polikliniek Santa Maria alle Scotte in Siena onverminderd kritiek. Dat meldt het ziekenhuis dinsdag in een verklaring. “Het gezondheidsmanagement van het universiteitsziekenhuis van Siena deelt mede dat de patient ook de vierde nacht op de intensive care heeft doorgebracht. De parameters van hart, longen en stofwisseling waren in stabiele conditie”, leest het statement. Neurologisch gezien blijft het vooruitzicht onverminderd ernstig, terwijl Zanardi nog altijd in een kunstmatige coma gehouden wordt en aan de beademing ligt. “Een verlaging van de verdovingen wordt vanaf volgende week overwogen ter beoordeling van de neurologische toestand”, sluit de verklaring af.

Naast een succesvol coureur was Zanardi ook een succesvol paralympisch atleet. Hij won vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016, terwijl hij ook twaalf wereldtitels in de wacht sleepte. Deze successen volgden na het noodlottige ongeval dat hij had tijdens de CART-race op de Lausitzring in 2001, waarbij hij beide benen verloor. Voordien was Zanardi tussen 1991 en 1994 én in 1999 F1-coureur, maar in de CART was hij een stuk succesvoller met titels in 1997 en 1998.