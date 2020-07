Zanardi ondergaat derde, vijf uur durende operatie

Voormalig F1- en CART-coureur Alex Zanardi werd op 19 juni in het ziekenhuis van Siena opgenomen nadat hij met zijn handbike frontaal tegen een voertuig was gereden. Meteen na aankomst in het universiteitshospitaal onderging hij een spoedoperatie aan de hersenen. Sindsdien verblijft de Italiaan op de intensive care en wordt hij kunstmatig in coma gehouden. Op 29 juni volgde een tweede neurologische operatie.

In een nieuw medisch bulletin van het ziekenhuis wordt bevestigd dat Zanardi maandag een derde operatie heeft ondergaan. Deze ingreep duurde vijf uur en de focus lag op reconstructie van het gezicht, wat onderdeel is van het herstelplan. “De patiënt heeft een nieuwe operatie ondergaan, uitgevoerd door professionals op het gebied van neurochirurgie en aangezichtschirurgie en gericht op de reconstructie van hoofd, gezicht, nek en kaken en de stabilisatie van de gebieden die geraakt zijn door het trauma”, leest het statement.

“De fracturen waren complex”, zei professor Paolo Gennaro, directeur van de afdeling aangezichtschirurgie van het ziekenhuis. “Hier was zeer zorgvuldige programmering voor vereist, waarbij gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde, digitale en driedimensionale technologieën. Daarmee wordt alles op maat van de patiënt gemaakt. De complexiteit van deze zaak was vrij uitzonderlijk, hoewel het een type fractuur is waar wij routinematig mee te maken hebben in ons centrum.”

Na de operatie werd Zanardi teruggebracht naar de intensive care, waar hij in een kunstmatige coma wordt gehouden. “Vanuit metabolisch en cardiorespiratoir standpunt bekeken blijft zijn conditie stabiel, en vanuit neurologisch standpunt bekeken kritiek”, sluit het bulletin af. De eerstvolgende update over de gezondheid van Zanardi wordt, in overeenstemming met de wensen van de familie, pas gegeven als er een significante verandering in zijn conditie is.