Zanardi overgebracht naar gespecialiseerde kliniek voor herstel

Vorige week maakte het ziekenhuis in Siena bekend dat Zanardi uit zijn kunstmatige coma werd gehaald. Hij werd daarin gehouden om het herstel na zijn zware handbike-ongeluk van een maand geleden te bespoedigen. Bij dat ongeluk was Zanardi frontaal tegen een tegemoetkomende vrachtwagen gereden. Sindsdien werd hij drie keer geopereerd en tot vorige week ook kunstmatig in coma gehouden. Nu later brengt het Santa Maria alle Scotte naar buiten dat de Italiaan is overgeplaatst naar een gespecialiseerd centrum voor herstel en functionele rehabilitatie op het gebied van de hersenen. De algemene toestand van Zanardi is stabiel genoeg om die overplaatsing aan te kunnen.

De algemeen directeur van de Aziende Ospedaliera Universitaria Senese, Valtere Giovannini, vertelt dat “onze professionals beschikbaar blijven voor deze uitzonderlijke persoon en zijn familie voor verdere klinische, diagnostische en therapeutische ontwikkeling, zoals altijd het geval is in dergelijke zaken”. Ook bedankt Giovannini het team dat Zanardi met “grote professionaliteit, wat nationaal en internationaal erkend is” heeft behandeld.

Zanardi maakte in zijn sportieve carrière furore op meerdere fronten. In 1991 debuteerde hij als coureur in de Formule 1, maar na 1994 vertrok hij richting de Verenigde Staten. Daar kwam hij uit in de CART, het kampioenschap waarin hij in 1997 en 1998 de titel veroverde. In 1999 keerde hij met weinig succes terug in de Formule 1, waarna een tweede avontuur in de CART volgde. Het noodlot sloeg toe toen hij in 2001 beide benen verloor bij een horrorcrash op de Lausitzring, maar Zanardi liet zich niet uit het veld slaan. Hij keerde terug als coureur en won bovendien vier gouden paralympische medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016.