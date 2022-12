Buiten zijn raceactiviteiten om werkt Alexander Albon in een weeshuis, waarin hij een belangrijke rol speelt voor mensen die het nodig hebben in Thailand Ook is zijn werk in de Formule 1 een grote inspiratie. Enzo Tarnvanichkul mag dan wel slechts dertien jaar oud zijn, maar met zijn prestaties kun je hem nu al een talent voor de toekomst noemen. Dit jaar won hij het FIA OKJ-wereldkampioenschap karten voor junioren. Hij is na Albon de tweede Thai die dit voor elkaar krijgt. Tarnvanichkul had het niet makkelijk en knokte zich in de Super Heat terug na een crash.

“Ik gaf gewoon alles, en probeerde mijn land natuurlijk zo goed mogelijk te vertegenwoordigen”, zei het talent voordat hij zijn trofee ophaalde op het gala van de FIA. “Ik denk dat ik de enige Thai was in de finale voor het wereldkampioenschap. Net als Alex probeerde ik mijn best te doen, en eindigde ik op de beste manier die ik kon hopen.” Albon is altijd trots geweest op zijn Thaise roots. Datzelfde geldt voor Tarnvanichkul, die zegt graag de "voetsporen te willen volgen van mensen die je altijd geïnspireerd hebben, zoals Alex. Ik denk dat je wat meer druk op jezelf zet, als je een land vertegenwoordigt dat niet zoveel succes heeft geboekt als andere landen. Ik denk dat Alex de maatstaf is. Hij is degene die het verst is gekomen in de Formule 1. Als Thai is hij degene om te verslaan.”

Aansluiting bij prestigieuze opleiding

Met het winnen van de OKJ-titel heeft Tarnvanichkul zichzelf op de kaart gezet. Net als Albon wordt hij onderdeel van het Red Bull-juniorprogramma. Hoewel Red Bull zich normaal gesproken focust op mensen die verder zijn in de opstapklassen, volgt talentenscout Helmut Marko nog steeds de ontwikkelingen in het karten. Het indrukwekkende kartjaar van Max Verstappen in 2013 betekende dat hij een jaar later al in een single-seater mocht plaatsnemen. In 2015 werd hij de jongste F1-debutant na slechts een jaar racen met auto’s. “Het is een erg prestigieuze opleiding. Veel coureurs die er onderdeel van waren, hebben de F1 bereikt”, zegt Tarnvanichkul. “Alleen al het aansluiten bij zo’n beroemde opleiding maakt me heel blij, maar dan denk je aan de resultaten en zet je wat druk op jezelf. We proberen om te winnen. We gaan allemaal de baan op en proberen allemaal te winnen. Dat geeft extra druk. Een bedrijf als Red Bull op jouw auto maakt het leuker, maar het geeft iets meer druk om hen ook te vertegenwoordigen.”

Helmut Marko staat erom bekend dat hij het allerbeste verwacht van zijn juniorcoureurs, maar Tarnvanichkul heeft een warme indruk gekregen van zijn eerste ontmoetingen met de Oostenrijker. “Hij is een fantastisch persoon. In zijn carrière heeft hij in de F1 en Le Mans gereden. Hij is een inspirerend karakter als je hem in het echt ontmoet. Soms kan het wat misleidend zijn op televisie, maar als je hem echt ontmoet, is het een speciaal gevoel.”

Marko’s enthousiasme over Tarnvanichkuls potentieel is al bij Max Verstappen aangekomen, die ook bij het FIA-gala was. “Ik heb een hoop goede dingen over hem gehoord. Dit [de trofee] zegt al genoeg”, zei Verstappen. “Helmut is erg positief, dus ik kijk er naar uit om hem binnen het team te zien, en te zien was hij in de komende jaren kan bereiken.”