Column Alejandro Agag: Hoe Jean Todt de toekomst van de racerij veiligstelde

Het is een koude en natte winteravond in 2011. Binnen in het kleine Italiaanse restaurant Stresa vind ik mezelf terug aan een kleine tafel naast de wc’s, waar ik een bord pasta deel met Jean Todt, een jaar of twee daarvoor verkozen tot president van de FIA, en Antonio Tajani, in die tijd vicepresident van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de gehele automotive-industrie in Europa.

Er wordt gezellig gekletst. Een etentje tussen vrienden, en terwijl we discussiëren over de toekomst van de automobielindustrie komt Jean met de volgende uitspraak: “De FIA zou een volledig elektrisch racekampioenschap moeten opzetten”. Het ABB Formula E Championship was geboren, en het was niets anders dan het idee van Jean Todt.

Twee jaar eerder, in 2009, toen hij verkozen werd tot president van de Federation Internationale de l’Automobile, was de staat van de racerij op z’n zachtst gezegd onzeker. Een aantal Formule 1-teams dreigde met een afsplitsing en wilde buiten de FIA om een eigen kampioenschap organiseren. De zittende president Max Mosley, een man met veel grote prestaties achter zijn naam, moest onder lastige omstandigheden noodgedwongen vertrekken.

Jean Todt, FIA President. Foto: FIA

Na twaalf jaar onder de rustige en stevige leiding van Jean, is iedereen die autosport ademt het over een ding eens: hoeveel geluk we hebben gehad dat een man als hij aan het roer stond van de FIA.

Kort geleden sloot de F1 op epische wijze een van de beste seizoenen in haar historie af. Een nieuw budgetplafond werd geïntroduceerd, evenals een nieuw Concorde-verdrag waardoor de koningsklasse van de autosport een duidelijke richting is ingeslagen. Het ABB FIA Formule E-kampioenschap racete in 2014 voor het eerst en heeft al zeven seizoenen met elektrische races achter de rug. Het is een sterke en levendige competitie geworden, met races in het hart van steden over de gehele wereld. Andere kampioenschappen zoals het World Rally Championship, met een sterke nieuwe promotor, of karting, staan er ook goed voor. Zij passen zich aan aan het nieuwe wereldwijde landschap.

Jean Todt, President, FIA. Foto: Erik Junius

Ik heb het geluk gehad veel van deze mooie prestaties mee te maken. Een aantal van verderaf, sommigen van heel dichtbij zoals in de Formule E. Ik heb daar het geluk gehad om hand in hand met Jean te werken aan de opzet van ons nieuwe kampioenschap. Er zijn veel momenten geweest waarop de rol van de president de sleutel tot succes was. Er is een boek nodig om dat allemaal op te schrijven, maar een voorbeeld: toen we het eerste model van de wagen lanceerden tijdens de Frankfurt Motor Show in 2013 kon Jean Todt er alleen maar bij zijn als hij om vier uur ’s nachts op zou staan en zes uur zou rijden. Hij was er.

Zijn obsessie voor de veiligheid van de coureurs was een van de beste voorbeelden van puur leiderschap die ik ooit heb gezien. Velen waren tegen de introductie van de halo, en op een zeker moment vroeg zelfs ik mezelf af of het wel zo’n goed idee was. Maar de toewijding van Jean bleef onverminderd groot. Vandaag de dag zijn er al een paar levens gered door die beslissing.

Wat betreft verkeersveiligheid, zijn andere passie, heeft hij onvermoeibaar de hele wereld over gereisd om de openbare weg veiliger te maken. Hij heeft zijn invloed als FIA-president en als speciaal afgevaardigde van de Verenigde Naties voor verkeersveiligheid, gebruikt om levens op de weg te redden.

Alejandro Agag, CEO, Extreme E. Foto: Motorsport Images

Wat moet ik verder nog meer zeggen. Jean Todt vertrouwde me en bezorgde me mijn grote doorbraak: de kans om promotor van Formule E te worden. Al die jaren was hij er voor me. Samen met zijn geweldige partner Michelle Yeoh en zijn zoon, mijn goede vriend Nico, zijn hij en zijn familie een persoonlijke steunpilaar voor me geweest. Een voorbeeld van hard werken, eerlijkheid, toewijding. Mijn diepe en eeuwige dank gaat uit naar hem, naar alles wat hij gedaan heeft en wat hij zal blijven doen voor datgene waarvan hij houdt: de racerij.