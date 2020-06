Toch nog actie in straten van Monaco: Leclerc doet filmdag

Vanwege het coronavirus werd de Grand Prix van Monaco al in een redelijk vroeg stadium afgelast, ook was duidelijk dat er niet gezocht zou worden naar een alternatieve datum. De volgende editie van de race vindt dus plaats in 2021, de organisatie van de race maakte afgelopen week de data voor het evenement bekend. En dus is het deze week behoorlijk stil in het glamoureuze prinsdom.

Even werd die stilte zondagochtend doorbroken toen Ferrari-rijder Charles Leclerc de straten van zijn thuisstad onveilig maakte met een Ferrari SF 90 Stradale. De Monegask kwam met deze wagen in actie op het circuit terwijl beelden gemaakt werden voor een nieuwe korte film genaamd ‘C'etait Rendez-Vous’ van de legendarische regisseur Claude Lelouch.

Op social media verschenen zondag verschillende beelden van Leclerc die de SF 90 Stradale de sporen gaf.