Abonneer nu op Volgas, magazine met de beste autosportverhalen (adv)

Er is geen gebrek aan artikelen en publicaties over autosport, of over de Formule 1, en op veel daarvan is weinig aan te merken. Maar geen enkel tijdschrift, geen enkele website in Nederland heeft de ambitie de best geschreven autosportverhalen te bundelen.

Daar is met Volgas verandering in gekomen. Begin maart is de eerste editie verschenen, met bijdragen van onder andere Koen Vergeer, Rob Kamphues, Nando Boers, Frits van Eldik, Olof van Joolen, G.L. van Lennep, Roel Siebrand en Jeroen Demmendaal.

In Volgas kom je geen snelle interviews of wedstrijdverslagen tegen, maar de beste verhalen over autosport, van de beste schrijvers. Volgas biedt de lezer actuele, diepgravende verhalen, historische beschouwingen en persoonlijke herinneringen, analyses, essays en thematische portfolio’s van fotografen.

Volgas verschijnt drie keer per jaar en is in de losse verkoop verkrijgbaar bij ruim duizend supermarkten, boek- en tijdschriftwinkels. Een los exemplaar kost € 9,95. Een abonnement voor drie nummers kost € 27,50. Op de website www.volgasmagazine.nl zijn ook losse nummers te bestellen.

Volgas wordt uitgegeven door Edicola Magazines uit Deventer.

Abonneer je nu op www.volgasmagazine.nl/abonneren/