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5 dingen die je nog niet wist over de Automobile Club de l’Ouest

De ACO viert zijn 120-jarig jubileum

Bewerkt: 27 okt 2026, 12:36

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Automobile Club de l’Ouest heeft 120 jaar lang de autosport mede vormgegeven, van een pioniersrol in de begindagen van de Grand Prix-races tot een aandeel in het ontstaan van ’s werelds meest legendarische langeafstandsrace, de 24 uur van Le Mans.

De Club, opgericht in 1906, hielp de moderne circuitracerij opzetten en heeft sindsdien een gemeenschap opgebouwd die liefhebbers van endurance, deelnemers en vrijwilligers met elkaar verbindt. Het 120-jarig jubileum dit jaar was een gelegenheid om zijn betrokkenheid te vieren bij het helpen van endurance om uit te groeien tot de mondiale sport die het vandaag is.

Voor fans betekent lid worden van de ACO meer dan het vieren van dit opmerkelijke erfgoed. Het is een kans om dichter bij de actie te komen, exclusieve voordelen te genieten bij grote autosportevenementen en deel te worden van een gemeenschap die verenigd is door haar passie voor endurance. Hier zijn vijf feiten over de ACO – en waarom het jubileum het perfecte moment is om lid te worden van de Club.

1. Een revolutie in de racerij

De Automobile Club de la Sarthe, zoals de organisatie aanvankelijk heette, werd opgericht toen auto's nog een relatief nieuwe en vaak onvoorspelbare technologie waren. De Club organiseerde in 1906 de eerste Grand Prix de l’Automobile Club de France (ACF), waarmee de regio Sarthe werd neergezet als een belangrijk centrum voor competitieve autosport.

In plaats van gebruik te maken van een speciaal aangelegd circuit, werd voor het eerste evenement een parcours gebruikt dat bestond uit ongeveer 103 km afgesloten openbare wegen, met een totale raceafstand van rond de 1.200 km. In totaal namen 33 auto's deel aan het evenement, waarmee het potentieel van gecontroleerde circuitcompetitie werd aangetoond en fabrikanten waardevolle ervaring opdeden bij het testen van hun vroege voertuigen.

2. Het creëren van een legende

De 24 uur van Le Mans staat nu synoniem voor snelheid, strategie en uitzonderlijk uithoudingsvermogen – maar de oorsprong lag in één eenvoudig uitgangspunt: hoe konden fabrikanten de betrouwbaarheid en duurzaamheid van hun auto's over lange afstanden aantonen, in tegenstelling tot de kortere formats die in de Grand Prix-races te zien waren?

Na de Eerste Wereldoorlog hervatte de ACO zijn sportieve activiteiten en begon het met het opzetten van het circuit dat uiteindelijk het Circuit de la Sarthe zou vormgeven. Op de Autosalon van Parijs in 1922 besprak ACO-secretaris-generaal Georges Durand het idee van een 24-uursrace met autosportjournalist en ingenieur Charles Faroux, en zo werd het concept geboren.

De eerste 24 uur van Le Mans vond het jaar daarop plaats en vestigde een format dat zou uitgroeien tot een van de ultieme uitdagingen in de internationale autosport – als onderdeel van de ‘Grand Slam’ naast de Indy 500 en de Grand Prix van Monaco van de F1.

3. Innovatie vormgeven

De 24 uur van Le Mans bood niet alleen een sportief spektakel, maar diende ook als proeftuin voor nieuwe technologieën. Fabrikanten gebruikten de race om oplossingen voor technische uitdagingen te verkennen en door de geschiedenis heen zijn er ontwikkelingen getoond op het gebied van aerodynamica, verlichting, vierwielaandrijving, radiaalbanden, motortechnologie en schijfremmen.

Deze voorbeelden vormen de kern van waar endurance om draait: coureurs en technologie die onder druk functioneren, gedurende een duur die de meeste andere vormen van autosport ruimschoots overtreft. De ACO blijft naar de toekomst kijken en werkt nu aan het verkennen van duurzame mobiliteit en waterstoftechnologie, met initiatieven zoals MissionH24.

4. Een gemeenschap opbouwen

Bij de ACO draait het niet alleen om die ene race in Le Mans; er is een hele gemeenschap omheen die vaak onopgemerkt blijft voor wie simpelweg elk jaar inschakelt voor het grote evenement. De activiteiten van de Club reiken verder dan zijn paradepaardje en omvatten andere grote evenementen, clubactiviteiten, rijervaringen en mogelijkheden voor leden om met de autosport in contact te komen.

Naast het evenement in juni omvat de kalender de 24 Heures Motos en de 24 Heures Camions, evenals het Franse MotoGP-evenement. De Club ondersteunt ook een bredere sportgemeenschap via regionale groepen, aangesloten verenigingen en duizenden vrijwilligers, die helpen evenementen te organiseren en als baanposten werken.

Voor ACO-leden gaat dit gevoel van verbondenheid gepaard met tastbare voordelen. Van exclusieve mogelijkheden en ervaringen tot bevoorrechte toegang tot enkele van de grootste evenementen in de autosport: het lidmaatschap biedt een manier om hun passie ook buiten raceweekenden te beleven en zich het hele jaar door onderdeel te voelen van de endurancegemeenschap.

5. Een deur naar endurance

Endurance reikt veel verder dan de 24 uur van Le Mans, met het FIA World Endurance Championship dat de spanning van de discipline naar circuits over de hele wereld brengt. Het ACO-lidmaatschap biedt fans een manier om die passie van dichterbij te beleven, met exclusieve ticketmogelijkheden, kortingen en voordelen die bedoeld zijn om het maximale uit grote autosportevenementen te halen.

De Club biedt drie lidmaatschapsniveaus, zodat fans de voordelen kunnen kiezen die het beste bij hun interesses passen. Het instaplidmaatschap Essentiel (€69 per jaar) omvat gratis toegang tot het museum, kortingen op karten en rijden, en 20% korting op de FIAWEC+ 24 Hours of Le Mans-pas.

Voor wie de grote evenementen in Le Mans wil beleven, voegt het Le Mans-lidmaatschap (€79 per jaar) voorrang bij de voorverkoop van tickets en kortingen op tickets en hospitality toe.

Tot slot breidt het Endurance-lidmaatschap (€129 per jaar) die voordelen uit tot buiten Le Mans, met ticketkortingen voor meerdere FIA WEC-rondes.

Of je nu de geschiedenis van de 24 uur van Le Mans ontdekt, tickets bemachtigt voor de volgende grote race of endurance over de hele wereld volgt: lid worden van de ACO is een kans om nog dichter bij de sport te komen – en deel uit te maken van de toekomst ervan.

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- Het Motorsport.com-team

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