32e Palm Beach Cavallino Classic in het teken van Ferrari op Le Mans

Elk jaar in januari is Palm Beach, Florida de thuisbasis van het grootste Ferrari-only auto-evenement ter wereld. Het Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza staat in het teken van alles wat met Ferrari te maken heeft, en voor de 32e editie is er speciale aandacht voor Ferrari en 's werelds meest iconische uithoudingsproef: de 24 uur van Le Mans.

De Cavallino Classic vindt plaats van 26 tot 29 januari in The Breakers in Palm Beach en dit jaar zijn er 150 Ferrari's uit vele decennia uit het roemruchte verleden van het merk uit Maranello aanwezig. Tijdens dit speciale evenement vinden diverse festiviteiten plaats, waaronder de viering van 70 jaar van de 250 MM, 340 MM, 625 TF en de 735 Sport, die allemaal in 1953 op de markt kwamen. De 1963 Ferrari 330 MM, 330 LMB, en 250 P vieren hun 60ste verjaardag.

Foto: Canossa Events

De hoofdact voor het evenement van dit jaar is echter Ferrari's lange en legendarische geschiedenis op Le Mans. 2023 markeert de 100e verjaardag van de legendarische race; Ferrari deed voor het eerst mee in 1949 en heeft tientallen klasse-overwinningen en negen overall overwinningen behaald. 24 speciale Ferrari's die door de jaren heen deelnamen aan Le Mans zullen het grasveld van The Breakers sieren.

"Ferrari is al tientallen jaren een belangrijke hoofdrolspeler in Le Mans, en we voelden de behoefte om deze ongelooflijke mijlpaal te vieren met een geweldige line-up van Ferrari's die geschiedenis hebben geschreven in 's werelds meest bijzondere race", aldus Cavallino- en Canossa-voorzitter en CEO Luigi Orlandini. "In 2022 vierden we de 75e verjaardag van Ferrari met een speciale line-up van auto's die elk jaar van de geschiedenis van het merk vertegenwoordigen, nu willen we een eerbetoon brengen aan een ander icoon van de autosport: de 24 uur van Le Mans."

Als een van de grootste winterse auto-evenementen ter wereld is de Cavallino Classic altijd een enerverende ervaring vol prachtige auto's, voortreffelijk eten, ongelooflijke landschappen en meer. De kaartverkoop voor de 2023 Cavallino Classic start op 1 november; eigenaars van in aanmerking komende auto's kunnen nu al mailen naar classic@cavallino.com om hun auto voor te stellen aan het selectiecomité. U kunt zich ook aansluiten bij andere liefhebbers en deelnemers in discussies over de Classic van dit jaar op FerrariChat.