Waar bekijk je de 24 uur van Le Mans Virtual met Max Verstappen?

Een aantal grote omroepen, waaronder Eurosport in Europa en Azië, en Motor Trend in de Verenigde Staten, zendt dit weekend de 24 uur van Le Mans Virtual Series eRacing Finale Event uit. Op 15 en 16 januari 2022 komen de autosport en esports samen tijdens de prestigieuze endurance-race. De wedstrijd is in miljoenen huishoudens over de hele wereld live te volgen. De virtuele 24 uur van Le Mans markeert dit jaar het hoogtepunt van de serie en wordt mogelijk gemaakt door een joint venture tussen Motorsport Games (NASDAQ: MSGM) and the Automobile Club de l’Ouest (ACO).

Vanuit Parijs wordt er live een speciale tv-show rond dit unieke tweedaagse evenement uitgezonden, met onder meer een gespecialiseerd commentaarteam bestaande uit FIA WEC-hoofdcommentator Martin Haven, esports-experts Chris McCarthy en Lewis McGlade, autosportcommentator Ben Constanduros en “pitreporter” Hayley Edmonds. Vanuit de studio levert WEC-coureur en FIA F2 en F3-commentator Alex Brundle de analyses vanuit het oogpunt van de coureurs.

Er staan vijftig auto’s met ieder vier coureurs aan de start, wat het totaal aantal deelnemers op 200 brengt. Zij vertegenwoordigen 39 verschillende nationaliteiten en onder hen zijn niet de minste namen. Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen verschijnt aan de start, evenals IndyCar-kampioen Alex Palou, tweevoudig Indy 500-winnaar Juan Pablo Montoya en regerend F1 Esports-kampioen Jarno Opmeer. Het internationale deelnemersveld heeft geleid tot digitale interesse van omroepen over de hele wereld.

Waar is de 24 uur van Le Mans virtual te zien?

De 24 uur van Le Mans Virtual is zaterdag 15 en zondag 16 januari in zijn geheel live te volgen via Motorsport.tv en een livestream op onze website. In Europa en Azië wordt de race door Eurosport ook uitgezonden op de Eurosport Player. Andere Europese OTT-platforms die de virtuele 24-uursrace uitzenden zijn L’Equipe Live in Frankrijk, Sport 10 en RTBF Auvio in België en Viaplay in Zweden, Noorwegen en Finland. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gaat Sport 1 zondagavond een 44 minuten durend programma uitzenden op free-to-air tv, waarmee het een potentieel bereik van 72 miljoen kijkers heeft.

Buiten Europa zendt Motor Trend de volledige 24 uur van Le Mans Virtual in zijn geheel live uit in Noord-Amerika via hun OTT-platform. In Latijns-Amerika en Brazilië doet Star+ dat, terwijl SuperSport DStv de gehele race live uitzendt in Afrika op hun autosportkanaal. De coverage van de 24 uur van Le Mans Virtual beslaat daardoor vijf continenten. Tot slot is de race van start tot finish live te zien op de social media-kanalen van de ACO en het FIA WEC, evenals de officiële website van de Le Mans Virtual Series (www.lemansvirtual.com). De uitzending begint om 13.30 uur, waarna om 14.00 uur de Franse nationale vlag gezwaaid wordt als startsein voor het grootste endurance-evenement van het jaar in de esports.

Meer informatie, waaronder persberichten, visuals, de officiële poster en een presentatie zijn op deze site te vinden. Alle informatie over het evenement is ook beschikbaar op www.lemansvirtual.com.