Motorsport Images draagt bij aan Formule 1-herstart

Londen, Engeland –1 juli 2020 – Motorsport Network , het digitale mediaplatform voor al het nieuws op het gebied van de racerij en automotive, maakt vandaag bekend dat een team fotografen van de Motorsport Images divisie aanwezig zal zijn bij de eerste Grand Prix van het uitgestelde Formule 1-seizoen 2020. Zij levert fotomateriaal aan partners en klanten bij de herstart van de activiteiten na de coronacrisis.

Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen de aanstaande openingsraces in Oostenrijk en de allereerste Grand Prix ooit, in 1950 verreden op Silverstone. Michael Tee van LAT Images, de ruggengraat van de Motorsport Images beeldbank, was al aanwezig bij de eerste Formule 1 WK-race. En dus speelt Motorsport Images niet alleen een rol bij de geboorte van de F1 maar ook bij de herstart na de coronacrisis.

Fotomateriaal van de onafgebroken verslaggeving van de Formule 1 sinds die eerste GP in 1950 is te vinden in het archief van Motorsport Images. Met 26 miljoen foto’s is het de grootste autosport- en automotive collectie wereldwijd. De LAT-collectie is aangevuld met het archief van Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Sutton Images en illustraties van technisch tekenaar Giorgio Piola. Het archief gaat echter nog verder terug, met foto’s van de eerste races waaronder de allereerst ‘Grand Prix’ in 1906 in Frankrijk.

De internationale automobielfederatie FIA heeft, samen met het management van de Formule 1, een acht ronden tellende kalender opgesteld. Daar worden nog meer evenementen aan toegevoegd. Na uitgebreid onderzoek door de FIA Safety en Medical afdelingen is een boekwerk met ‘Return to Motorsport Guidelines’ opgesteld: een uitgebreid plan voor geselecteerd personeel dat aanwezig is op de locaties. Motorsport Network en LAT Images steunen deze FIA-maatregelen ten volste.

Steven Tee, Managing Director LAT Images, zegt: “We zijn zeer blij en trots bij de zeer kleine groep te horen die mag fotograferen tijdens de herstart van het Formule 1-seizoen. Ons team van vier baan- en twee pitfotografen kan dankzij de samenwerking van LAT met vier F1-teams aanwezig zijn. We willen hen, de FIA en de F1 bedanken voor deze mogelijkheid.”

“De tweede race op Silverstone markeert het zeventigjarig bestaan van de sport. Wij hebben verslag gedaan van de allereerste race in 1950 en het is een enorme prestatie om ook tijdens het zeventigjarig jubileum nog actief te zijn. Het is fijn om te zien dat fotografie nog altijd een zeer grote rol speelt in het vertellen van de vele verhalen tijdens een F1-race, zowel op commerciële, media als sociale kanalen.”