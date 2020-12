04:44 Instagram-account Grosjean gehackt Inmiddels heeft hij er weer beschikking over, maar Romain Grosjean blijft niets bespaard. Het Instagram-account van de Fransman is gisteren tijdelijk gehackt geweest. Grosjean is weer thuis nadat besloten werd dat hij nog te veel last heeft van zijn verwondingen om komende zondag mee te doen aan de GP van Abu Dhabi. In ieder geval is hij nu thuis voor de verjaardag van zijn vrouw.