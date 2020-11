03:52 Tsunoda rijdt eerste meters voor AlphaTauri



Yuki Tsunoda is vanochtend op Imola begonnen aan zjn eerste Formule 1-test. De Japanse Red Bull-junior staat hoog op het lijstje om volgend seizoen bij de Italiaanse stal Daniil Kvyat te vervangen. Vandaag rijdt hij in een 'oude' Toro Rosso uit 2018. Later dit jaar krijg hij in Abu Dhabi ook nog tijd in de AT01 van dit seizoen