Restauratie kombocht Monza? De automobielclub van Italië (ACI) hoopt van de Italiaanse overheid geld te krijgen voor de restauratie van de fameuze banking op het Autodromo Nazionale Monza. Het circuit bestaat in 2022 honderd jaar en om dat feest luister bij te zetten zou de kombocht weer open moeten. Om veiligheidsredenen is de bocht al jaren niet meer in gebruik en de kans dat er in de toekomst weer Formule 1-auto's zullen rijden is uiterst klein. De snelheden in de koningsklasse liggen daarvoor veel te hoog.