04:25

Van Amersfoort: “Schumacher moet het nu zelf gaan doen”

Mick Schumacher werd vanochtend dus aangekondigd als het tweede deel van het rijdersduo van Haas in 2021. Frits van Amersfoort had de Duitser met Van Amersfoort Racing onder zijn hoede toen hij in 2015 zijn autosportdebuut maakte in de Duitse Formule 4. “Mick is Mick, Haas is Haas. Eén en één is twee, Haas heeft gelijk met deze keuze”, vertelde Van Amersfoort aan Motorsport.com na de aankondiging van zijn voormalige pupil in 2021 in de F1 debuteert. “De Formule 1 heeft er nu weer een grote naam bij, dat is voor iedereen goed. Maar nu moet hij het wel echt zelf gaan doen, hij kan zich niet langer verschuilen.”