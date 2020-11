03:14 Renault sluit testperiode af Renault is de afgelopen weken in de luwte bezig geweest met een uitgebreid testprogramma voor de drie junior-coureurs. Christian Lundgaard, Oscar Piastri en Ghuanyu Zhou legden sinds begin november in Bahrein en Abu Dhabi duizenden kilometers. Ook veteraan Fernando Alonso kwam geregeld in actie. In totaal werden 808 rondjes gereden.