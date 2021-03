06:08

Pierre Gasly tevreden met progressie Honda

Pierre Gasly blikt tevreden terug op de pre-seasontest in Bahrein. De eenvoudig Grand Prix-winnaar kwam drie (halve) dagen in actie voor AlphaTauri. Hoewel hij op de laatste dag niet – zoals teamgenoot Yuki Tsunoda – bovenaan de tijdenlijst te vinden was, heeft de Fransman een goed gevoel overgehouden aan de test. Niet alleen de AT02 doet het prima, ook de nieuwe Honda-krachtbron leverde naar behoren. “Tot nu toe zijn we erg blij mee, het is een stap vooruit vergeleken met vorig jaar. De rijeigenschappen zijn alle drie de dagen perfect geweest, dus wat dat betreft zijn we echt positief.” Toch wil Gasly niet te vele conclusies verbinden aan de test. “Ik wil niet te enthousiast zijn voor we aan de kwalificatie beginnen, ik denk dat we over twee weken pas een volledig beeld krijgen.” Die twee weken zijn inmiddels elf dagen: op 28 maart staat de eerste GP van het seizoen op het programma.