Russell heeft 'geleerd' van fout op Imola

George Russell liet anderhalve week geleden bij de GP van Emilia-Romagna een gouden kans op zijn eerste puntenfinish liggen door een knullige crash achter de safety car. Van dat moment heeft hij geleerd, zegt hij ter voorbeschouwing op de Turkse GP. “Ik heb zin om weer te gaan racen in Turkije en in de uitdaging van het racen op een nieuw circuit”, zei Russell. “Het was goed om een week vrijaf te hebben, zodat ik kon reflecteren op wat er op Imola gebeurde en kan leren van mijn fout. Ik voel me nu sterker en wil me dit weekend terug knokken.”