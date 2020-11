05:01

Magnussen heeft ‘pech’ dat hij F1-zitje verliest

Kevin Magnussen moet eind 2020 het F1-team van Haas verlaten. Teambaas Guenther Steiner vertelde eerder al dat het vertrek van de Deen een financiële kwestie is en de coureur zelf meent dat hij vooral ‘pech’ heeft gehad. “Maar op andere momenten in mijn F1-carrière had ik geluk. Zo gaat het nou eenmaal. Ik merk door de mensen om mij heen dat het niet om mijn prestaties gaat. Als 2020 mijn laatste jaar in de Formule 1 blijkt te zijn, dan zal ik absoluut blij zijn met wat ik deed als ik erop terugblik.”