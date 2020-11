05:16

Massa hoopt dat Schumacher F1-debuut van zoon kan zien

Mick Schumacher gaat in de komende weken proberen de Formule 2-titel in de wacht te slepen en de verwachting is dat hij in 2021 in de F1 debuteert. Felipe Massa hoopt vooral dat vader Michael de verrichtingen van zijn zoon bewust meemaakt. “Hij lijkt de Formule 2 dit jaar te winnen en volgend jaar in de Formule 1 te debuteren bij Haas”, zei Massa tegenover AS. “Het wordt geweldig om weer een Schumacher in de F1 te zien. Ik hoop dat Michael dat ook kan zien. Het is voor een vader altijd een droom om hun zoon in de F1 te zien komen en ik hoop echt dat hij dat meemaakt, dat hij zich beter voelt en zijn zoon in de F1 kan zien.”