05:07 Ineos wordt mede-eigenaar Mercedes Ineos, het bedrijf van de Engelse zakenman James Ratcliffe wordt mede-eigenaar van het Mercedes Formule 1-team. Ineos was dit seizoen al sponsor en krijgt nu een derde van het team in handen. Het overige deel van het team is (in gelijke delen) in handen van Daimler en Toto Wolff: