03:16 Naam Schumacher terug in de Formule 1 Nog een klein uurtje dan begint de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Veel camera's zullen dan zijn gericht op Haas. Niet voor Pietro Fittipaldi die dit weekend zijn tweede Grand Prix als vervanger Romain Grosjean rijdt, maar wel op die andere junior uit een rijk F1-geslacht: Mick Schumacher maakt vandaag zijn officiële debuut. Hij neemt in VT1 de plaats in van Kevin Magnussen.