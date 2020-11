03:44

Turkije: eerste kans op titel zeven voor Hamilton

Met nog vier Grands Prix te gaan kan Lewis Hamilton komend weekend in Turkije al wereldkampioen worden. De Engelsman staat in het kampioenschap op 282 punten, 85 punten meer dan de enig overgebleven concurrent Valtteri Bottas. Na Turkije zijn er nog drie races te gaan en in die drie races zijn nog maximaal 78 punten te vergaren. Dat wil dus zeggen dat Bottas dit weekend zijn achterstand van 85 punten op Hamilton zal moeten verkleinen om nog binnen schootsafstand te blijven van teamgenoot. Dat lukt alleen als de Fin meer dan zeven punten verschil inloopt.

Linksom of rechtsom, de kans dat Hamilton dat seizoen zijn zevende wereldtitel pakt en daarmee Miachel Schumacher evenaart, lijkt een zekerheidje.