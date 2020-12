04:24

Perez vestigt record met eerste GP-zege in Sakhir

Met zijn eerste Grand Prix-zege in de tweede race in Bahrein reed Sergio Perez bovendien een opmerkelijk record uit de boeken. De Racing Point-coureur moest liefst 190 races wachten op zijn eerste overwinning en dat is een record. De vorige recordhouder was Mark Webber. De Australiër won in 2009 op de Nürburgring de Grand Prix van Duitsland en daar moest hij liefst 130 Grands Prix op wachten. De nummer drie op de lijst is Rubens Barrichello, die bij zijn 123ste start de Grand Prix van Duitsland van 2000 wist te winnen.