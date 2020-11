04:10

Villeneuve bekritiseert Verstappen en Leclerc

Max Verstappen finishte de Grand Prix van Turkije zondag op P6, nadat hij vanaf de tweede plaats was vertrokken. Een slechte start en twee spins deden de Nederlander weinig goed. Volgens oud-wereldkampioen Jacque Villeneuve waren er geen excuses voor het matige optreden. “Verstappen lijkt de laatste paar jaar rustiger en volwassener te zijn geworden. Hij rijdt als een kampioen. Zondag zagen we echter weer de Max Verstappen van zijn debuutseizoen”, aldus Villeneuve tegen Sky Italia. “Hij was veel te agressief en maakte dezelfde fouten als in zijn beginjaren in de Formule 1. Zowel hij als Charles Leclerc waren te agressief en vooral te gretig. Het ontbrak Max en Charles aan ervaring in vergelijking met de ervaren coureurs op het podium.”