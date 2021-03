04:25 Vettel taxeert de middenmoot na F1-test Aston Martin F1-coureur Sebastian Vettel denkt dat het weer behoorlijk spannend gaat worden in de middenmoot. Vorig jaar zorgden deze teams voor de meeste spanning. Na de driedaagse test in Bahrein taxeerde Vettel de concurrentie, te beginnen bij de topteams: "Red Bull ziet er sterk uit, Mercedes niet heel erg. Het zou niemand verbazen als ze bovenaan gestaan hebben, maar het lijkt erop dat het middenveld toch wel weer opgeschoten is. Het gat is iets kleiner."