07:24

Ralf Schumacher: “Verstappen lijkt in een Mercedes te zitten”

Ralf Schumacher is na de wintertest op het Bahrain International Circuit van afgelopen weekend, bijzonder te spreken over de vorderingen van Red Bull. De Duitse oud-coureur laat aan Sky Duitsland weten dat in zijn beleving de Bulls het stokje van de zilverpijlen hebben overgenomen. “Je krijgt een beetje het gevoel dat Max Verstappen in de Mercedes van vorig jaar zit. Zijn wagen gaat in elke bocht precies daar naar toe waar hij wil, zonder te hoeven corrigeren. Ik heb zelfs het idee dat Red Bull op het moment wat voor ligt. Mercedes heeft duidelijk een aerodynamisch probleem, vind ik. Die auto werkt aan de achterkant nog niet naar behoren.”