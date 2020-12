05:33

FIA: Tijd leert of F1-seizoen 2021 normaler verloopt

Bij de FIA is de blik natuurlijk deels al gericht op 2021. Het coronavirus had het seizoen 2020 in zijn greep en de verwachting is dat de gevolgen van het virus ook in 2021 merkbaar zijn in de F1, waarschuwt operationeel directeur Bruno Famin van de FIA. “Natuurlijk zijn er in 2021 ook beperkingen, want de pandemie is helaas nog in volle gang. Het kunnen beperkingen zijn wat betreft de locaties of de toegang tot bepaalde landen, en quarantaines die zeer problematisch kunnen worden. Maar het is duidelijk dat de zaken de goede kant op gaan, hoewel er nog veel onzekerheden zijn. We moeten nu noodzakelijke dingen implementeren, zodat het kampioenschap zo normaal als mogelijk kan worden afgewerkt. De tijd zal het leren.”