Vettel wil niet tot veertigste in F1 blijven racen

Sebastian Vettel voelt er weinig voor om ook na zijn veertigste verjaardag in de Formule 1 actief te blijven. De Duitser tekende eerder dit jaar een driejarig contract bij Aston Martin en blijft dus nog minimaal drie jaar racen, maar daarna is het de vraag of hij nog langer door wil gaan. “Ik ben nu 33 en ik blijf nog drie jaar op de baan. Toch wil ik niet tot mijn veertigste door blijven racen”, zei Vettel tegen Die Zeit. “Dus als je het goed bekijkt, heb ik nog drie tot zeven jaar te gaan in de Formule 1.