04:04

Alonso ziet Russell en Verstappen als grootste talenten jonge generatie

Fernando Alonso keert komend seizoen terug in de Formule 1. Na twee jaar afwezigheid meldt de tweevoudig wereldkampioen zich bij Renault. Corriere della Sera vroeg hem wie de grootste talenten op de huidige F1-grid zijn. “Dat is lastig te beantwoorden, maar de zaak van Russell is erg interessant. In vijf dagen ging hij van de laatste naar de eerste plek”, vertelde Alonso. “Maar als we het hebben over wie Hamilton en Bottas het meest in de spiegels zien, dan is het Verstappen. Leclerc is ook een uitstekend talent, maar we hebben nog een aantal jaar nodig om hem echt te kunnen peilen.”