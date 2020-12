04:47

Wolff: “Russell zit vroeg of laat in de Mercedes”

George Russell maakte zondag een uitstekende indruk tijdens zijn eerste optreden voor Mercedes. Hij moest teamgenoot Valtteri Bottas in de kwalificatie nipt voor laten gaan, maar in de race toonde de Brit zich de sterkere van de twee. Teambaas Toto Wolff concludeert dan ook dat Russell vroeg of laat de kans krijg bij Mercedes. “We hebben een vaststaand plan voor volgend jaar. George heeft een contract met Williams en wij hebben een contract met Valtteri. Mercedes houdt zich daaraan, maar je weet het nooit. Je kan alleen werken met de informatie die je op dat moment had en het onvoorspelbare gebeurt op het moment dat je het niet verwacht. George zit vroeg of laat in onze auto.”