03:41

Barrichello: Alonso beter voorbereid op comeback dan Schumacher

Rubens Barrichello verwacht niet dat Fernando Alonso een flater gaat slaan bij zijn terugkeer in de Formule 1. In gesprek met Soymotor stelt hij dat de Spanjaard beter op zijn comeback is voorbereid dan Michael Schumacher, die tussen 2010 en 2012 niet aan zijn eigen hoge standaard voldeed. “Hij is absoluut beter voorbereid, hij heeft vaker in een F1-auto gezeten dan Schumacher voor zijn terugkeer. Ook zit hij bijna iedere dag in een kart, dus ik verwacht niet dat het fout gaat voor Alonso.” Wel houdt Barrichello nog een slag om de arm over het niveau van Alonso: “Ik weet niet of hij op hetzelfde niveau terugkeert als toen hij vertrok.”