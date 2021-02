05:33

Flavio Briatore verwacht dat Fernando Alonso gewoon op 12 maart in actie zal komen tijdens de F1-wintertest in Bahrein. De Spanjaard belandde onlangs in het ziekenhuis na een verkeersongeluk met zijn racefiets, maar zal volgens zijn manager op tijd hersteld zijn. Wel heeft Briatore zijn pupil gewaarschuwd: “Ik heb hem verteld dat ‘ie niet meer op de openbare weg moet fietsen, want dat is gewoon te gevaarlijk. Hij zou de bergen in moeten gaan en daar op een mountainbike moeten trainen, want daar is veel minder verkeer. Maar dat wil hij niet horen, dus ik heb zelfs gedreigd hem in z'n garage op te sluiten”, vertelt Briatore in een videogesprek met journalist Peter Windsor.