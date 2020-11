04:37

Derde Porsche-titel van 2020 voor Ten Voorde

Het coronajaar 2020 is voor Larry ten Voorde een groot succesverhaal geworden. Eerder dit jaar veroverde hij al de titels in de Porsche Supercup en de Porsche Supercup Virtual Edition en afgelopen weekend werd de Nederlander voor de derde keer dit jaar kampioen. Met een overwinning op Oschersleben sleepte Ten Voorde de titel in de Porsche Carrera Cup Deutschland in de wacht. Hij stond alle races op het podium en sluit het seizoen met een voorsprong van negen punten op rivaal Dylan Pereira af. Pereira was ook in de Porsche Supercup zijn naaste belager. Tevens is Ten Voorde de eerste Nederlander die de titel wint in de Duitse Porsche Carrera Cup.