04:58

Mazepin bedankt Haas en Steiner voor kans

Nikita Mazepin is vereerd dat hij vanaf volgend seizoen de kans krijgt zich in de Formule 1 te bewijzen. De 21-jarige Rus werd vanochtend – niet geheel verrassend – officieel door Haas aangekondigd als één van de coureurs voor 2021, en later. Voor Mazepin gaat een droom in vervulling: “Ik waardeer het vertrouwen dat Gene Haas, Guenther Steiner en het hele team in mij stellen. Ze geven een jonge coureur een kans en daar bedank ik ze voor. Ik kijk er naar uit om zowel op als buiten het circuit een band op te bouwen met het team. Ik hoop natuurlijk graag mijn capaciteiten te kunnen blijven tonen na een sterk Formule 2-seizoen. Ik zal de verantwoordelijkheid op me nemen en kan niet wachten om aan de slag te gaan.”