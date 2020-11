04:32

Mercedes houdt in 2021 vast aan zwarte livery

Mercedes reed tot en met 2019 in de bekende zilveren kleur, maar voor de start van het uitgestelde seizoen 2020 werd besloten om de bolides zwart te kleuren. Dit was een reactie op de Black Lives Matter-beweging, waarvoor Lewis Hamilton zijn steun duidelijk heeft uitgesproken. Maar wie denkt dat Mercedes in 2021 weer verder gaat in het zilver, komt bedrogen uit. “Het lijkt erop dat we in 2021 ook zwart zijn”, vertelde Wolff aan Motorprofis. “Ik denk dat het zwart er geweldig uitziet. In 2022 zijn er veel nieuwe regels en dan willen we ons erfgoed weer herinneren met de Zilverpijlen. Maar het racismeprobleem blijft voor ons heel belangrijk.”