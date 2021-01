Ten Brinke debuteert met ART in Formule Renault

Ten Brinke werd in 2019 juniorwereldkampioen karting en debuteerde vorig jaar in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Het Nederlandse MP Motorsport domineerde dat kampioenschap, Ten Brinke werd in zijn eerste seizoen derde achter Kas Haverkort en Mari Boya. Hij debuteerde met een tweede plaats in de kwalificatie en de race. In de vijf raceweekenden stond hij vervolgens negen keer op het podium, hij eindigde dertien van de vijftien races in de top-vier. De jongeling sloot het seizoen vervolgens af met een overwinning in Barcelona.

De potentie van Ten Brinke viel op bij ART Grand Prix, dat hem besloot vast te leggen. Ten Brinke werkt komend seizoen zijn eerste volledige seizoen af in de formulewagens. Het Formule Renault-kampioenschap is omgedoopt tot het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). “Ik moet toegeven dat het heel snel gaat. Een paar maanden geleden reed ik nog in karts, toen kreeg ik een kans om in de Formule 4 Series van Spanje mee te doen, nu sta ik al voor het volgende hoofdstuk. Het voelt allemaal heel natuurlijk en met de ondersteuning van m’n vader en mijn sponsoren kan ik deze ambitie realiseren. De droom is nog maar net begonnen… Ik ben een rookie en een van de jongste coureurs in het kampioenschap.”

Ten Brinke heeft wat betreft zijn persoonlijke ontwikkeling veel vertrouwen in ART. “Bij dit team kan ik mezelf verbeteren en hopelijk een paar keer op het podium komen. Dit is het team waar ik dat kan doen, ik kan niet wachten om eraan te beginnen.” De zoon van rallycoureur Bernhard ten Brinke past in het profiel van het team, stelt Sébastien Philippe van ART Grand Prix: “Ons team is altijd bezig om jonge coureurs te helpen op de motorsportladder en Thomas heeft het juiste profiel. In 2020 reed hij zijn laatste jaar in de karting en tegelijkertijd ook zijn eerste halve seizoen in de formulewagens, hij deed dat zeer succesvol. Hij wordt goed ondersteund, hij heeft het talent, werkt methodisch en gefocust. Hij heeft alles om in zijn eerste seizoen echt goed te presteren.”