Opleidingsteam Renault pikt Franse F4-kampioen op

De 15-jarige traint en simracet veel samen met Renault F1-coureur Esteban Ocon. Net als zijn landgenoot heeft David nu onderdak gevonden bij de Renault Sport Academy, het opleidingsteam van de Formule 1-renstal. David heeft een indrukwekkend seizoen in het Franse F4-kampioenschap achter de rug met acht overwinningen, zes podiumfinishes en tien pole-positions.

“Voor mij is het een droom die uitkomt om voor de Renault Sport Academy te mogen rijden nadat ik het Franse F4-kampioenschap gewonnen heb”, aldus David, die voor het Nederlandse MP Motorsport gaat rijden. “Ik kan niet wachten om in 2020 in de kleuren van Renault uit te komen en te rijden in de Formule Renault Eurocup. Dat is een heel interessant kampioenschap dat ik al heel lang volg. Het gaat een erg competitief seizoen worden, ik ben een van de jongste coureurs op de grid, maar dat is een uitdaging waar ik naar uitkijk.”

Voor Renault is de Eurocup nog altijd een belangrijk platform voor het opleiden van talent. Het kampioenschap werd afgelopen jaar gewonnen door de Australiër Oscar Piastri, ook hij werd recent toegevoegd aan het opleidingsprogramma van de fabrikant. “Hadrien is een van de meest getalenteerde jonge Franse coureurs, we vinden het geweldig dat we hem verder kunnen helpen met zijn carrière”, aldus Mia Sharizman, directeur van de Renault Sport Academy. “Hij is erg jong en het is heel indrukwekkend dat hij nu al een kampioenschap op zijn CV heeft staan. De Eurocup is een goed platform waar hij zich verder kan ontwikkelen. Daar zullen we hem bij helpen.”