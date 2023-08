Het is een publiek geheim dat Thibaut Courtois een grote liefhebber van autosport is. De Belg is al meerdere malen in de paddock gespot tijdens Formule 1-races en tijdens de coronapandemie vestigde hij ook naam als simracer. Zo kwam de profvoetballer diverse keren uit in de Virtual Grands Prix van de Formule 1, waarin hij het opnam tegen coureurs als Lando Norris, Zhou Guanyu, Charles Leclerc, Alexander Albon en George Russell. Vanwege zijn eigen verplichtingen als doelman van Real Madrid en het nationale elftal van België zit een eigen racecarrière er niet in voor Courtois, maar hij heeft nu toch een manier gevonden om de autosport te betreden.

Motorsport.com weet namelijk dat Courtois samen met voormalig Formule 1-coureur en huidig Formule E-coureur Roberto Merhi werkt aan het opzetten van zijn eigen raceteam. Het is nog onduidelijk welke naam de formatie gaat dragen, maar wel is duidelijk dat de renstal al in 2024 op de circuits te vinden wil zijn. Daarbij zetten de 31-jarige keeper en de 32-jarige coureur in op deelname aan een Formule 4-kampioenschap. Dat moet als de basis dienen om in de daaropvolgende jaren uit te breiden richting andere raceklassen. Eén van de eersten die Courtois en Merhi daarvoor op het oog hebben, is de Formula Regional European Championship by Alpine.

Het gebeurt niet vaak dat een profvoetballer zijn eigen raceteam opzet, maar Courtois is absoluut niet de eerste die een poging waagt. Onder meer Clarence Seedorf ging hem voor. De Nederlandse voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en AC Milan zette Seedorf Racing op, dat tussen 2003 en 2007 actief was in het wereldkampioenschap 125cc. In 2004 kreeg hij daarbij steun van zijn voormalig Real Madrid-teamgenoot Roberto Carlos. Onder andere MotoGP-coureur Aleix Espargaro en regerend WK Superbikes-kampioen Alvaro Bautista kwamen uit voor Seedorf Racing, dat in 2004 zijn beste seizoen kende. Hector Barbera werd dat jaar tweede in het kampioenschap door vier races te winnen. In 2007 schreef Lukas Pesek nog twee races op zijn naam namens Seedorf Racing op weg naar de vierde plek in de eindstand.