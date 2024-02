René Lammers doet waardevolle ervaring op: “Veelbelovende dingen”

De talentenklasse, waarin gereden wordt met Formule 4-bolides, was ditmaal neergestreken in Valencia. De 15-jarige zoon van voormalig Le Mans-winnaar Jan Lammers liet met regelmaat zijn snelheid zien. Zo zette hij op zaterdagochtend in de kwalificatie een indrukwekkende vierde tijd neer in het 38 auto’s tellende veld. Lang kon hij daar echter niet van genieten: de wedstrijdleiding besloot de gehele sessie te schrappen vanwege een enorm aantal overschrijdingen van de track limits. De grid voor de eerste race werd zodoende bepaald op basis van de tijden van de tests op donderdag en vrijdag. Lammers moest zodoende als vijftiende starten op het krappe Spaanse circuit.

In de eerste race eindigde hij als veertiende, in race twee klom hij netjes op naar P9. Zijn beste optreden bewaarde hij tot de slotrace. “Ik ben het nog steeds niet helemaal eens met de beslissing om de kwalificatie te schrappen”, blikt de jongste Lammers in gesprek met Motorsport.com terug. “Ik werd teruggezet tot de vijftiende plaats. De eerste race was lastig, ik won maar een positie. Daar hebben we van geleerd en dat namen we mee in de tweede race. Er werd slechts vijf ronden geracet, maar ik klom op van P14 naar P9.” De race werd liefst viermaal onderbroken door een safety car. In de slotrace liet de MP Motorsport-rijder zien uit het juiste racehout gesneden te zijn, al ging het bij de start eerst mis: “Ik begon de laatste race als vijftiende, maar kwam bij de start niet weg. Dat was dus niet zo mooi. Vervolgens reed ik van achteruit terug naar P18. Dat was een aardige comeback.”

Prestige-dingetje

Formula Winter Series in Valencia

Zijn vader noemde het een veelbelovend weekend, ook al ging het mis bij de start van de derde race: “Alleen als er dingen gebeuren, weet hij wat hij moet leren”, zegt de voormalig Formule 1-coureur filosofisch. “Deze auto vraagt om een specifieke rijstijl: heel delicaat. Zodra je begint te pushen, is het gebeurd. Dus je vraagt een jongen die heel erg gebrand is om te pushen, om niet te pushen! Desondanks zijn er veelbelovende dingen mee te nemen uit dit weekend.”

“Zijn herstarts waren niet goed, maar bij de laatste herstart passeerde hij direct iemand. Ik hoop dat hij dat nu onder de knie heeft. Zijn rondetijden waren veelbelovend, dus dat bevestigt dat hij snel genoeg was voor de top-zes. In de kwalificatie op zaterdag stond hij vierde, voordat de hele heisa losbarstte. Iedereen overschreed de track limits dus niemand had er voordeel bij. Ze hadden gewoon de hele veld moeten laten gaan en zeggen dat het niet nogmaals mocht gebeuren.”

Met name in de slotrace liet de jonge Lammers zien waartoe hij in staat was, aldus zijn vader: “Hij reed allerlaatste, P38, en klom op naar P18. Hij had de zevende snelste raceronde en haalde zelfs iemand buitenom in de eerste bocht in. Dat is een prestige-dingetje, want het is de snelste bocht van het circuit. Hij is boos op zichzelf omdat hij zijn motor liet afslaan, maar ik ben blij met alles wat we geleerd hebben.”

Op 2 en 3 maart gaat het FWS-seizoen verder in Aragon.