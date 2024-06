Kalender Winter Series 2025: Zeven raceweekends op vijf circuits

Van januari tot maart 2025 komt de Winter Series van Gedlich Racing opnieuw in actie in Portugal en Spanje. De racekalender omvat in totaal zeven weekends op vijf verschillende circuits op het Iberisch schiereiland. Nieuw op het programma zijn twee zesuursraces in Portimao en Barcelona voor de GT4- en GT-klasse.

De seizoensopener vindt van 16 tot 19 januari plaats in Estoril. Op het voormalige Formule 1-circuit komen de GT Winter Series, de GT4 Winter Series en de Prototype Winter Series in actie. Een week later, van 23 tot 26 januari, moeten diezelfde drie kampioenschappen aan de bak op de Autodromo Internacional do Algarve in Portimao. Zowel voor als na dit raceweekend organiseert Gedlich Racing testdagen op dit circuit. Zo krijgen de teams de gelegenheid hun verblijf in de Algarve te verlengen en waardevolle testkilometers te maken.

Van 30 januari tot 2 februari wordt in Portimao de eerste zesuursrace uit de geschiedenis van de Winter Series verreden. Hierbij verschijnen de deelnemers uit de GT4 en GT tegelijk aan de start. Bovendien vindt dit weekend de start van de Formula Winter Series plaats. Het seizoen wordt van 13 tot 16 januari voortgezet op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. Met 10.000 fans belooft dit raceweekend, waarin de GT, GT4 en Formula Winter Series in actie komen, een hoogtepunt van het seizoen te worden.

Formula Winter Series Foto door: Gedlich Racing

Vanuit Valencia reist de karavaan door naar MotorLand Aragon. Van 27 februari tot 2 maart komen de GT4’s, prototypen en formulewagens het asfalt op. Het daaropvolgende weekend, van 6 tot 9 maart, wordt op het Circuit de Barcelona-Catalunya de seizoensfinale verreden voor de GT4, Prototype en GT4 Winter Series. Een week later, van 13 tot 16 maart, volgt op hetzelfde circuit de tweede zesuursrace voor GT-bolides, evenals de seizoensfinale voor de Formula Winter Series.

Ook in het seizoen 2025 zijn de races gratis te bezoeken. Daarnaast staat er wederom een livestream gepland zodat de fans thuis alle actie live kunnen volgen.

Kalender Winter Series 2025