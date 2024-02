René Lammers, pas 15 jaar oud, kende een glansrijke carrière in de karts. Uiteindelijk werd hij in 2023 Europees kampioen in de OK-klasse en eindigde hij op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Ferrari toonde belangstelling, maar Lammers koos voor een avontuur bij het Zuid-Hollandse MP Motorsport.

Met dat team debuteerde hij afgelopen weekend in de Formula Winter Series. Op het Circuito de Jerez werden op zaterdag en zondag drie races verreden. In een startveld van 38 auto’s werd Lammers onder uiteenlopende weersomstandigheden dertiende in de openingsrace en vervolgens twee keer zestiende.

René Lammers zelf reageerde teleurgesteld op Instagram en hoewel vader Jan niet van excuses houdt, is hij mild over het eerste optreden van zijn zoon. “We zijn natuurlijk niet tevreden over het eindresultaat, maar het was zijn eerste race ooit met een auto”, zegt Lammers als Motorsport.com hem spreekt. "Het was voornamelijk even wennen aan het kwalificatieformat. Om te beginnen heb je 38 auto’s om je heen en vorig jaar waren er dat geloof ik nog geen tien. Dus het is een heel startveld, met 24 rookies en daardoor ook de nodige rode vlaggen. Je timing moet echt perfect zijn."

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

René Lammers tijdens het openingsweekend van de Formula Winter Series in Jerez. Foto: MP Motorsport

"Het begint al met chaos op het moment dat het licht op groen gaat”, vervolgt Lammers. “Dan willen al die 38 auto’s tegelijk de pits uit rijden, want iedereen is natuurlijk heel eager om als eerste te gaan. René zat daar ook tussen en daar sloeg zijn motor af. En in plaats van dat je dan in de cruciale top-zes terechtkomt, loop je constant achter de feiten aan. Hij zat gewoon vol in het verkeer en dan heb je nog een kwartiertje te gaan en moet je het geluk hebben dat je een vrije ronde krijgt. Dat gebeurde allemaal niet en dan sta je dus bij de eerste race dertigste en bij de tweede zelfs op P35. Dat is het genadeloze van dit kwalificatieformat. Kortom, het was even een reality check."

Hoewel René Lammers de race dus tot drie keer toe vanuit het achterveld moest starten, maakte hij in de races zelf veel plaatsen goed. In de openingsrace klom hij zelfs op van startplek dertig, naar uiteindelijk de dertiende stek. "Nou ja, dat was gewoon lekker", aldus Lammers. "Ook omdat hij dus laat zien dat hij tijdens de race gewoon de inhaalskills en de snelheid heeft. Dus dat is lekker, inderdaad."

Komend weekend wacht revanche. In Valencia staat dan de tweede ronde van de Formula Winter Series op het programma. "Kijk, voor ervaring zijn er geen binnendoorweggetjes”, oordeelt Lammers. "Dit moet je gewoon ondergaan, je moet er van leren."