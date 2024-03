De MP Motorsport-coureur ging het weekend in met vijf punten voorsprong op de Peruaan Andres Cárdenas. Nadat de openingsrace op zaterdag werd afgebroken vanwege hevige regenval, reed Peebles op zondag een paar ronden achter de safety car om zijn eerste titel in de FWS op te eisen.

René Lammers - zoon van voormalig F1-coureur Jan Lammers - had ditmaal een minder sterk weekend. De talentvolle Nederlander eindigde beide races buiten de punten, op de zestiende en twintigste positie.

Race 1

Stortregens op zaterdag zorgden ervoor dat de eerste race na een paar ronden achter de safety car moest worden afgebroken. Race 2 - die op een stralende zondagochtend werd afgelegd - werd hierdoor officieel Race 1.

Peebles profiteerde optimaal van zijn pole-position en ging in de eerste bocht aan de leiding. Al snel volgde echter een onvermijdelijke botsing in het middenveld, waarbij Ella Lloyd en Edouard Borgna in het grind belandden. Lorenzo Castillo viel verderop in de ronde in bocht vier ook terug. In de volgende bocht ontsnapte ook René Lammers ternauwernood, terwijl de safety car door de chaos op de baan naar buiten werd geroepen.

De race werd hervat in de vijfde ronde, met Peebles die kampioenschapsrivaal Cárdenas voor bleef. Gianmarco Pradel - vanaf P7 opgeklommen tot de derde positie - verloor zijn potentiële podiumplaats toen hij in bocht één aan het begin van ronde elf in het grind terechtkwam en opnieuw de safety car naar buiten moest komen.

De baan werd snel weer vrijgegeven zodat de race kon worden hervat met minder dan vier van de dertig minuten op de klok, waarbij Peebles opnieuw Cárdenas voor bleef. In de volgende ronde werd de deal bezegeld door Peebles, toen Douwe Dedecker contact maakte met Matheus Ferreira en laatstgenoemde in het grind van bocht twee terechtkwam. Dit zorgde voor een voorsprong van vijftien punten voor Peebles op Cárdenas in de aanloop naar de laatste race van het seizoen.

"Ik had een perfecte start, bouwde een klein gat op en hoefde niet te verdedigen", zei Peebles. "Ik concentreerde me op het rijden van vloeiende lijnen en het sparen van de banden, want dit circuit heeft hoge bandendegradatie. We hadden zoveel safety cars, de eerste was echt lang en we hadden er een vlak voor het einde, toen eindigde de race gelukkig onder een nieuwe safety car. Ik ben erg blij met het resultaat, goede punten voor het kampioenschap, maar het gaat nog steeds om de laatste race."

Ernesto Rivera pakte de laatste podiumplaats voor een Campos twee-drie, met MP Motorsport's Maciej Gladysz die zijn derde plaats in het kampioenschap verstevigde als vierde. Reno Francot (US Racing) en Lucas Fluxa (MP Motorsport) maakten de top-zes compleet.

Race 2

Campos-coureur Nathan Tye startte de laatste race van het seizoen vanaf pole-position, maar Peebles op P2 nam wederom de leiding in bocht één en plaatste zichzelf in de ideale positie om zijn titel veilig te stellen, in een race die opnieuw werd onderbroken door enkele safety cars.

Het veld haalde ditmaal de derde ronde voordat de actie voor het eerst werd onderbroken, toen meerdere auto's, waaronder die van Jenzers Borgna, wederom in het grind terechtkwamen. Peebles - aan de leiding voor Nye, Cárdenas en Olivieri Flavio - kwam met succes door de herstart heen in de zevende ronde, maar kreeg vrijwel meteen te maken met de vertrouwde achterbumper van de Nissan safety car toen Matheus Ferreira door Jan Przyrowski in de muur werd gedrukt.

Er waren nog maar zes minuten te gaan toen Peebles opnieuw Cárdenas voor bleef in bocht één - alleen werd de race opnieuw geneutraliseerd toen Arthur Dorison van Jenzer in de eerste bocht strandden. Dat zorgde voor een korte sprint naar de finish van twee ronden, waarbij Peebles bij de herstart het hoofd koel hield om de klus uiteindelijk te klaren.

"Het was een lastige laatste race, want we hadden weer drie safety cars en ik moest iets anders doen bij de herstarts," zei Peebles, die zich nu gaat richten op het Spaanse F4-kampioenschap. "De eerste start was niet zo goed, maar ik raakte Tye in de eerste bocht en we zaten drie wijd en vanaf daar probeerde ik het gat en de herstarts van de safety car te managen. Het team gaf me een geweldige auto, ik was op een droge baan het hele weekend snel en ik ben zo blij dat ik de titel mee naar huis kan nemen. Ik kan eindelijk ontspannen en feestvieren."